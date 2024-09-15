الأحد 15 سبتمبر 2024
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حوادث

إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 11 شخصًا فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الأحد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث الطريق الصحراوى الشرقى 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى، بنطاق دائرة مركز شرطة ملوى، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصا جراء الحادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة عمال، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، ورفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها.

 

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حادث مروري حادث تصادم مديرية أمن المنيا الطريق الصحراوي الشرقي

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