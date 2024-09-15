3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق داخل عقار فى البساتين
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار بمنطقة البساتين، والتهمت النيران محتويات شقة.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة البساتين وعلي الفور انتقلت 3 سيارات الاطفاء الي المكان وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد.
وتبين بان الحريق نشب فى شقة بالطابق الثالث داخل عقار مكون من 6 طوابق، وتم محاصرة الحريق وإخماده ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وباقى أجزاء العقار، والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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