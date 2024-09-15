الحوثيون ينشرون لحظة الهجوم الصاروخي على تل أبيب (فيديو)

نشر الحوثيون، اليوم الأحد، لقطات مصورة للحظة إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت من اليمن باتجاه تل أبيب هذا الصباح.

صفارات الإنذار وسط إسرائيل

وقد تسبب الهجوم الصاروخي في اطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل حوالي الساعة 6:30 صباحا، ودوت الانذارات من شرق تل أبيب إلى مودين؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

أكد زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، أن عملية اليوم الأحد ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات الاحتلال.

وقال عبدالملك الحوثي إن عملية اليوم ضد إسرائيل تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد.

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صاروخ ذات تقنية عالية

وأضاف زعيم حركة "أنصار الله" الحوثيون، خلال الفعالية المركزية للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حول عملية "أنصار الله" ضد إسرائيل: "عملية اليوم تم تنفيذها بصاروخ ذات تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغت مسافتها تقدر بـ2040 كلم".

وتابع: "عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين من براثن الاحتلال، ونواصل التنسيق مع محور الجهاد والمقاومة، والقادم أعظم بإذن الله تعالى".

وأكد: "قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير".

وعلى الجانب الآخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ان الصاروخ الباليستي انهار في الهواء فوق إسرائيل، مستشهدا بتحقيق أولي.