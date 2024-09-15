الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صادرت 400 بندقية، فنزويلا تعتقل أجانب بينهم أمريكيون بتهمة التخطيط لـ زعزعة الاستقرار

فنزويلا، فيتو
فنزويلا، فيتو

 فنزويلا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أحد أفراد الجيش الأمريكي محتجز في فنزويلا، وأن واشنطن "على علم بتقارير غير مؤكدة عن اعتقال مواطنين اثنين آخرين".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الوزارة أن الادعاءات بتورط واشنطن في مؤامرة للإطاحة برئيس فنزويلا هي ادعاءات "كاذبة".

وكانت فنزويلا قد أعلنت أنها اعتقلت أجانب، بينهم أمريكيون، وصادرت 400 بندقية أمريكية، وقالت إن أولئك مرتبطون بمؤامرة مزعومة "لزعزعة استقرار" البلاد.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إنه بالإضافة إلى الأمريكيين، تم اعتقال مواطنين إسبانيين ومواطن تشيكي.

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