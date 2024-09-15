صادرت 400 بندقية، فنزويلا تعتقل أجانب بينهم أمريكيون بتهمة التخطيط لـ زعزعة الاستقرار
فنزويلا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أحد أفراد الجيش الأمريكي محتجز في فنزويلا، وأن واشنطن "على علم بتقارير غير مؤكدة عن اعتقال مواطنين اثنين آخرين".
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الوزارة أن الادعاءات بتورط واشنطن في مؤامرة للإطاحة برئيس فنزويلا هي ادعاءات "كاذبة".
وكانت فنزويلا قد أعلنت أنها اعتقلت أجانب، بينهم أمريكيون، وصادرت 400 بندقية أمريكية، وقالت إن أولئك مرتبطون بمؤامرة مزعومة "لزعزعة استقرار" البلاد.
وقال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، إنه بالإضافة إلى الأمريكيين، تم اعتقال مواطنين إسبانيين ومواطن تشيكي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.