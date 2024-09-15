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رياضة

حسام المندوه: أزمة جديدة في الزمالك تؤدي إلى غلق القيد في هذا الموعد (فيديو)

حسام المندوه، فيتو
حسام المندوه، فيتو

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن أزمة إيقاف القيد لم تنتهِ، مشيرًا إلى أنه تم إدارة ملف الصفقات بنجاح من جانب مجلس الإدارة.

وقال المندوه خلال استضافته عبر قناة “mbc masr”: "لدينا أولويات في المصروفات التي تخرج من النادي، والأمر لم يكن أننا وجدنا "كنزًا" كما يقال، الصفقات التي أبرمناها حرصنا على اللاعبين المنتهية عقودها وبلا نادٍ".


وأضاف: "الزمالك أدار ملف الصفقات بطريقة ناجحة للتغلب على الأزمة المالية"، مضيفا: "رعاة الزمالك شعروا بالاستقرار الذي يمر به النادي، لذلك العدد في تزايد مستمر".

وواصل: "ليس حقيقيًا أن الزمالك حصل على قرض بقيمة 800 مليون جنيه، والمبلغ يقرب من 200 مليون فقط".

وكشف المندوه: “الزمالك عليه التزامات تصل إلى 2 مليار ونصف”، موضحا: "مجلس الزمالك الحالي أنفق مليار و200 مليون جنيه في 10 أشهر فقط".

وأشار: "أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك مستمرة ولم تنتهِ، هناك أزمة جديدة وسيتم غلق القيد في شهر أكتوبر المقبل".

أزمة كهربا

وأردف: "أزمة كهربا منذ 2019، وانتهت في عهدنا، وسعر الصرف كان لا يفرق معنا كنادٍ وقتها، وحصلنا على الغرامة بأعلى صرف للدولار، وحصلنا على 76 مليون جنيه في غرامة كهربا".

 

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