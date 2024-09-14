جنرال سابق بجيش الاحتلال: إسرائيل تنزف وعالقة في غزة

قال الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يسرائيل زيف، اليوم السبت، “إن بلاده تنزف ولا تزال عالقة في قطاع غزة”.

ونشر الجنرال يسرائيل زيف، مقالا مطولا في القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أكد خلاله أن "استمرار القتال في غزة دون استبدال نظام حركة حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنود الجيش الإسرائيلي حياتهم".

وأفاد زيف بأن "حيلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالبقاء في محور فيلادلفيا الواقع بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لا معنى لها لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق".

وشدد الجنرال الإسرائيلي السابق على أن كلا من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في "سباق بشأن من يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة الغربية وتطيح بالسلطة الفلسطينية، كما أن إسرائيل تعيش حالة حرب استنزاف في الشمال أمام "حزب الله" اللبناني".

وفي السياق نفسه، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف مخازن التسليح والطوارئ التابعة للواء المدفعي والصواريخ الدقيقة "282" التابع للجيش الإسرائيلي، شمال غرب بحيرة طبريا.

وقال حزب الله، في بيان، إن عناصره استهدفت مخازن التسليح والطوارئ التابعة لقاعدة "282" في يفتاح إليفليط، بعشرات الصواريخ من طراز "كاتيوشا"، مضيفا أن "هذه العملية جاءت ردًا على ‌‏‌‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفرمان، ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة".