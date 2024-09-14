السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

41182 شهيدًا، أحدث إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة
غزة

 أعلنت وزارة الصحة في قطاع  غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 41182 شهيدًا و95280 مصابًا.

وفي سياق آخر يعكف الجيش الأمريكي على تطوير وتحديث قاعدة عسكرية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، لجعلها قادرة على استقبال طائرات شحن أمريكية الصنع لتزويد مقاتلات حربية بالوقود جوًا، وذلك بحسب وثائق تعاقدات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) حصل عليها موقع “ذا انترسبت”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن الجيش الأمريكي عن حزمة أسلحة بمليارات الدولارات لفائدة إسرائيل من بينها صواريخ، وقنابل، وغيرها من الأسلحة.

ويعمل الجيش الأمريكي على تشييد منشآت جديدة وتحديث أخرى قائمة، بينها حظائر إضافية ومستودعات ومرافق تخزين في قاعدة عسكرية تقع جنوبي إسرائيل، بموجب عقد يعود لعام 2022 وتصل قيمته إلى ما يقارب مليار دولار، تزود من خلاله شركة “بوينج” الاحتلال الإسرائيلي بأربع طائرات من طراز “كيه سي-46 بيغاسوس” العسكرية التي ستُسلَّم أواخر عام 2026.

 

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الصحة في غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي غزة قاعدة عسكرية

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