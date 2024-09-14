انفجارات عنيفة في مدينة صفد الإسرائيلية وصفارات الإنذار تدوي في 8 بلدات بالجليل الأعلى

دوت صافرات الإنذار في 8 بلدات بالجليل الأعلى ونواحي طبريا.

وذكرت فضائية الغد أن دوي انفجارات عنيفة سُمعت في مدينة صفد بالجليل الأعلى، ومناطق أخرى متفرقة، ووصلت إلى تخوم طبريا.

وأضافت أن صافرات الإنذار دوت في 8 بلدات في الجليل الأعلى ونواحي طبريا، خصوصا أن هذا الاستهداف جاء بعد سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حيث تم استهداف منطقة النبطية.

وكان رئيس إحدى البلدات الإسرائيلية قرب طبريا قد أوعز للسكان بالبقاء قرب الملاجئ وقرب المناطق المحمية بعد الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وقال: «نحن أمام ساعات حرجة وعصيبة، ونتوقع ردًّا كبيرًا لحزب الله بعد الاستهدافات الإسرائيلية».

وتابعت أن رئيس بلدية كتسرين، وهي بلدة إسرائيلية قرب طبريا، كان قد أوعز للسكان بالبقاء قرب المناطق المحمية وقرب الملاجئ بعد الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وكان قد صرح وقال: «نحن أمام ساعات حرجة وعصيبة، ونتوقع ردًّا كبيرًا من حزب الله، بعد الاستهدافات الإسرائيلية».

وأوضحت أن «كتسرين هي بلدة إسرائيلية كانت قد تعرضت للقصف بوابل من الصواريخ مرات عدة، مضيفا: «نحن نلاحظ أيضا أن مدينة صفد في مرمى نيران حزب الله منذ الليلة الماضية بشكل مكثف، وبالقرب منها تقع قواعد عسكرية عدة كان قد تم استهدافها اليوم، حيس سقطت صواريخ مباشرة في تلك المناطق، لكن بطبيعة الحال لم يعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط هذه الصواريخ في قواعد عسكرية، ولكن نشهد توترًا متصاعدًا في هذه الجبهة».

وأشارت إلى أن بأن مدينة صفد هي مدينة غير مخلاة، تضم نحو 40 ألف مستوطن، لكنها محاطة بقواعد عسكرية مهمة، منها قواعد تابعة للواء غولاني قوات النخبة الإسرائيلية، وبالتالي يترافق هذا مع مزيد من التجهيزات الإسرائيلية لما يسمى التصعيد على جبهة الشمال، حيث تجري تدريبات مكثفة أنهاها مؤخرًا جيش الاحتلال».

وقال جيش الاحتلال إنه رصد نحو 5 عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية تم اعتراض بعضها وسقط الباقي بمناطق مفتوحة.