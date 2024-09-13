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خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في مدينة صفد ومحيطها وسط اعتراضات جوية ضخمة (فيديو)

مدينة صفد، فيتو
مدينة صفد، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بدوي صفارات الإنذار في مدينة صفد ومحيطتها وسط انفجارات هائلة واعتراضات جوية كبيرة، و"حزب الله" يعلن قصف قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الصواريخ الاعتراضية انطلقت في سماء صفد ومناطق في شمال فلسطين، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت الصحيفة إن التيار الكهربائي انقطع في صفد وبيريا في الجليل الأعلى، في أعقاب إطلاق الصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في منطقة صفد وسط انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من صفد ومحيطها".

وأوردت وسائل الإعلام أنباء عن اشتعال النيران في محيط مدينة صفد بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وقال الإعلام العبري في تقارير إن الصواريخ أصابت عدة مبان بشكل مباشر في صفد، ولم تشر إلى وقوع ضحايا جراء القصف الصاروخي.

ومن جانبه، قال "حزب الله" في بيان: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة كفرجوز قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا".

 

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