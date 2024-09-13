أخبار الفن، طارق الكومي نقيبا للفنانين التشكيليين، استقبال حار لانغام في جدة، مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل أزمتها بسبب الإيجار

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية ومن أبرزهم كـ الآتي:

فاز الفنان الكبير النحات، طارق الكومي، بمقعد نقيب الفنانيين التشكيليين بفارق كبير عن منافسته المهندسة ميرفت مرسي.

والفنان طارق الكومي له تاريخ زاخر بالأعمال الفنية المتميزة والعمل الفنى والإدارى كمدير لواحد من أكبر وأهم متاحف الفن فى مصر متحف المثال الكبير محمود مختار..

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، السوشيال ميديا، بعد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها بسبب رفع سعر إيجار الشقة التي تسكن فيها بنسبة 250% حسبما قالت، مؤكدة أنها تسكن في شقة إيجار مدة 10 سنوات.

وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لـ"فيتو": إن صاحب الشقة التي تسكن فيها بالإيجار يريد أن يرفع الإيجار مضيفة: “ولكن ما قولتش أنه هيأجرها للسودانيين”.

ا لإسكندرية السينمائي يكرم النجمة إيزابيل أدرياني في دورته الـ 40

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، تكريم الفنانة الإيطالية إيزابيل أدرياني، وهى ممثلة ومؤلفة ومخرجة ومنتجة.

يزابيل أدريانى ذات شهرة دولية، ومعروفة بشغفها في السرد والقصص وتنوعها عبر عديد من الفنون، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ ولديها خلفية في الصحافة، تجمع بين حبها للأدب والتاريخ والسينما، ومثلت في أكثر من 30 فيلمًا دوليًا، وشاركت نجوم كبار مثل جورج كلوني، بينيلوبي كروز، جون كيوساك، وجيم كافيزيل.

قال المخرج أمير رمسيس إنه يريد تجدد تجربته مع الفنان ظافر العابدين بعد نجاحهما سويا في فيلم أنف وثلاث عيون، المأخوذ من رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والذي عرض في يناير الماضي، وضم أمينة خليل وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك.

وقال رمسيس خلال لقائه مع “فيتو”: إحنا اتكلمنا عن رواية صعبة التقديم إلى السينما وأول ما أتعرض عليا قولت إنه صعب يطلع منها سيناريو ولكن السيناريست وائل حمدي كان عامل شكل ذكي جدا تحمست له واشتغلت عليه، وكان في تحدي على مستوى الشخصيات والممثلين المناسبين لأداء الأدوار، خصوصا أن الفيلم تم تصويره بشكل بصري بتقنيات لم تستخدم كثيرا في مصر منذ سنوات طويلة.

انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد.

وبدأت أنغام حفلها في جدة بأغنية بقالك قلب تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وسط استقبال حار من الجمهور.



كشف الفنان أحمد فهمي عضو فريق واما، رأيه في أصدقائه بالوسط الفني، قائلا: كريم فهمي هجاص شوية وبيقلش شوية بيخليك تاخد عنه انطباع أنه بيصدق اللي بيقوله بس الباقي عارف أنه بيقلش.

وأضاف أحمد فهمي في تصريحات تلفزيونية: أحمد الشامي أطيب قلب في العالم بس اللي الناس متعرفوش أنه عصبي جدا، وغادة عادل دمها خفيف، ونيللي كريم مثقفة جدا، أما زينة فهي بتتعامل بطبيعتها وبعفوية.

وتابع فهمي خلال اللقاء: "مش بدندن في البيت غير قليل جدا ومش بسيب حقي مستحيل ولو مكنتش مغني أو ممثل كنت هكون لاعب كرة قدم وبحب أقضي الصيف في الساحل.

يعقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة ثقافية تحت عنوان "في محبة عنانى وإمام" احتفاءً بصدور آخر كتابين صدرا عن المركز من ترجمتهما.

حيث صدر مؤخرا الجزء الثانى من كتاب "الرفيق إلى النظرية السردية" ترجمة محمد عناني، وكتاب "شعرية ما بعد الحداثة" ترجمة السيد إمام.

يشارك في الندوة الدكتور شكرى مجاهد، والدكتور محمد عبد الباسط عيد، وبحضور الدكتورة سارة عناني. تعقد الندوة فى السادسة مساء الأربعاء 18 سبتمبر بقاعة متحف الحضارة بحرم دار الأوبرا المصرية.

فاز النحات الكبير طارق الكومي بمقعد نقيب الفنانيين التشكيليين بفارق كبير عن منافسته المهندسة ميرفت مرسي.

والجدير بالذكر أن للكومي العديد من الأعمال الفنية المتميزة كما أنه صاحب بصمة في مجال العمل الفني على مدار سنوات.

ونستعرض خلال النقاط التالية أبرز المعلومات عن نقيب التشكيليين الجديد:

- الكومي من مواليد 21/12/1962 ومن محافظة المنوفية.

- حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة حلوان عام 1985.

- عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جمعية محبى الفنون الجميلة.

- له باع طويل فى العمل الإداري أبرزها مدير متحف محمود مختار.

قدم العديد من المعارض الخاصة من أبرزها "معرض بوكالة الغورى 1985 ـ معرض بأتيليه القاهرة 1985 - معرض بالأكاديمية المصرية بروما ـ إيطاليا 1992 - معرض بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون ـ القاهرة 2000- معرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين يناير 2008 - معرض ( ملامح إنسانية ) بقاعة الزمالك للفن نوفمبر 2014 - معرض (الحياة )بجاليرى ضى بالمهندسين مارس 2017- معرض بعنوان ( الحياة 2 ) بجاليرى ضى للثقافة والفنون فبراير 2019".

قال الفنان أحمد فهمي، عضو فريق "واما": إنه ليس لديه مشكلة مع تشابه اسمه مع اسم الممثل أحمد فهمي، بل إنه جهز أغنية معه بعنوان “ما تغير اسمك ياسطي” ولكنها لم تطرح بعد.

وكشف فهمي في تصريحات تليفزيونية عن موقف طريف بينه وبين محمد نور، قائلا: أنا ومحمد نور صاحبنا نفس البنت وإحنا أطفال ومكنش حد فينا يعرف، وكنا أطفال ولكن لما عرفنا الموضوع كان عادي، ومرة كنت في إيطاليا وأنا عندي 16 سنة، وكنت عايز اتعرف علي بنت فـ كتبتلها مقطوعة موسيقية.

كشفت الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين، وقوع عدة تجاوزات تخص عقد انتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة التشكيليين الجُدد الذي تُجري حاليا بفروع نقابة التشكيليين بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة.

قالت في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن الانتخابات الحالية لا وجود قانوني لها ولا تُقام تحت إشراف قضائي وتجري بإشراف محامٍ يتقاضى راتبه من النقابة ذاتها في ظل استبعاد الأمين العام الحقيقي للنقابة، وأن إجراء انتخابات في ظل أزمة انتحال صفة بعض أعضاء الجمعية العمومية التي صُدرت أحكام قضائية ضدهم بمثابة المهزلة والتحدي للقوانين.