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ثقافة وفنون

تكشف سبب أزمتها، مروة عبد المنعم: قاعدة في شقة إيجار من 10 سنين وصاحبها رفع السعر 250%

الفنانة مروة عبد
الفنانة مروة عبد المنعم، فيتو

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم، السوشيال ميديا، بعد تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تصريحاتها الأخيرة عن أزمتها بسبب رفع سعر إيجار الشقة التي تسكن فيها بنسبة 250% حسبما قالت، مؤكدة أنها تسكن في شقة إيجار مدة 10 سنوات.

أزمة مروة عبد المنعم بسبب الإيجار

وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لـ"فيتو": إن صاحب الشقة التي تسكن فيها بالإيجار يريد أن يرفع الإيجار مضيفة: “ولكن ما قولتش أنه هيأجرها للسودانيين”.

وأضافت مروة: “العقد انتهى بيننا وكنت أريد تجديده ولكن مالك الشقة رفع السعر بشكل كبير”. 

ومن ناحية أخرى، كانت  تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم ، خلال الساعات الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم عليها من إحدى المتصلات تدعى “عبير”  خريجة كلية الإعلام  في برنامجها “تفاحة مصرية” والتي قالت لها: "أنا قاعدة في البيت بسببك علشان واخدة مكاني".

الهجوم على مروة عبد المنعم 

وقالت مروة عبد المنعم في تصريح خاص لفيتو: “أولا مفيش وجه مقارنة بين واحدة اشتغلت 20 أو 25 سنة وواحدة  لسه متخرجة من 5 سنين وتقارن نفسها بيا أنا جيت هنا علي الكرسي دا بعد 25 سنة وهي  لسه متخرجة من 5 سنين هي بتتكلم في إيه”.

ووجهت مروة عبد المنعم رسالة إلى المتصلة أن "محدش يبص للتاني لان ربنا عادل جدا وهو اللي بيوزع الأرزاق ولكن لازم نسعى لاننا لو عيشنا نبص لبعض هيكون فيه حقد". 

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