ريهام عمران لـ «فيتو»: انتخابات "التشكيليين" تمت بغير صفة وبدون إشراف قضائي

كشفت الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين، وقوع عدة تجاوزات تخص عقد انتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس نقابة التشكيليين الجُدد الذي تُجري حاليا بفروع نقابة التشكيليين بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة.

وقالت في تصريح خاص لـ«فيتو»: إن الانتخابات الحالية لا وجود قانوني لها ولا تُقام تحت إشراف قضائي وتجري بإشراف محامٍ يتقاضي راتبه من النقابة ذاتها في ظل استبعاد الأمين العام الحقيقي للنقابة، وأن إجراء انتخابات في ظل أزمة انتحال صفة بعض أعضاء الجمعية العمومية التي صُدرت أحكام قضائية ضدهم بمثابة المهزلة والتحدي للقوانين.

انتخابات نقابة التشكيليين 2024

وتابعت د. ريهام عمران: فالدعوة لإجراء انتخابات دون الرجوع إلي بصفتي أمين عام، أمر غير قانوني وهو ما لجأت للقضاء لإثباته وعند صدور أحكام نهائية خلال أشهر سيكون النقيب والمجلس الجُدد فى مأزق وسيكون حينها من فاز ومن خسر على حدة سواء لأن القضاء سيعيد الانتخابات بلا شك لعدم قانونيتها.

واختتمت الأمين العام لنقابة التشكيليين حديثها بـ: أن على الفنانين التشكيليين تحري الدقة فيما يجري في نقابة التشكيليين الآن من مهزلة حقيقية وانتحال صفة من البعض حتى لا يتكلفوا رسوم بطاقات الترشح والإعلانات وفي الأخير ستكون الانتخابات باطلة وسيكون الفائزون أيضا من الذين لا صفةً لهم.

نقابة التشكيليين

بدأ صباح اليوم الجمعة التصويت في انتخابات الإعادة على مقعد نقيب الفنانين التشكيليين بمقر النقابة بالقاهرة والإسكندرية والمنصورة.

انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين

ورصدت “فيتو” عملية التصويت داخل مقر نقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

وتجري المنافسة والإعادة على منصب النقيب بين طارق الكومي ومرفت مرسي.

أما عن الفائزين من أعضاء المجلس بالشعب الخمسة فهم:

ديكور:

حسين النبوي

طلعت أحمد

إيمان البابلي

جرافيك:

أسماء الدسوقي

أشرف عبد الفتاح

تغريد حمدنا الله

نحت:

إيهاب الطوخي

رمضان خميس

هشام عبد المعطي

تصوير:

مرفت هلال

شريف محمد

محمد الصبان

خزف:

خالد عبده

أحمد عبد الكريم

ماجد نعمان