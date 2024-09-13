طارق الكومي نقيبا للفنانين التشكيليين
فاز الفنان الكبير النحات، طارق الكومي، بمقعد نقيب الفنانيين التشكيليين بفارق كبير عن منافسته المهندسة ميرفت مرسي.
والفنان طارق الكومي له تاريخ زاخر بالأعمال الفنية المتميزة والعمل الفنى والإدارى كمدير لواحد من أكبر وأهم متاحف الفن فى مصر متحف المثال الكبير محمود مختار...
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