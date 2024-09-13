القومي للترجمة يحتفي بـ صدور آخر كتابين لـ محمد عناني والسيد إمام

يعقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة ثقافية تحت عنوان "في محبة عنانى وإمام" احتفاءً بصدور آخر كتابين صدرا عن المركز من ترجمتهما.

إصدارات القومي للترجمة

حيث صدر مؤخرا الجزء الثانى من كتاب "الرفيق إلى النظرية السردية" ترجمة محمد عناني، وكتاب "شعرية ما بعد الحداثة" ترجمة السيد إمام.

يشارك في الندوة الدكتور شكرى مجاهد، والدكتور محمد عبد الباسط عيد، وبحضور الدكتورة سارة عناني. تعقد الندوة فى السادسة مساء الأربعاء 18 سبتمبر بقاعة متحف الحضارة بحرم دار الأوبرا المصرية.

مسيرة الدكتور محمد عناني

ومحمد عنانى من مواليد يناير 1939، مترجم وأديب وكاتب مسرحي وناقد وأكاديمي، تخرج في جامعة القاهرة في العام 1959، حصل على الماجستير من جامعة لندن عام 1970 والدكتوراة من جامعة ريدنج البريطانية عام 1975. صدر له أكثر من 130 عملًا باللغتين العربية والإنجليزية، تنوعت ما بين الترجمات والأعمال الإبداعية ويضاف إلى مسيرته الحافلة في الترجمة والإبداع، تأليفه لكتب متخصصة بعلم الترجمة وإتقان فنونها، تحتوى على خلاصة النظريات اللغوية، كما تسلط الضوء على علم اللغة التطبيقي في دراسة أساسيات الترجمة.

الإرث الثقافي لـ محمد عناني

واتسم الإنتاج الأدبي ﻟ (محمد عناني) بالتنوع والثراء فجمع بين التأليف والترجمة والنقد الأدبي وأطلق عدة إصدارات لا تُنسي منها؛(السجين والسجَّان)، (السادة الرعاع)، (جاسوس في قصر السلطان).. أما إنتاجه الثقافي في الترجمة والنقد الأدبي فمنها: (الترجمة الأسلوبية)،(النقد التحليلي)، (التيارات المعاصرة في الثقافة العربية)، (الترجمة الأدبية بين النظرية والتطبيق)، أما أعماله المُترجمة فأهمها ترجمته لمسرحيات شكسبير، فضلًا عن أعمال أخرى مثل: الفردوس المفقود، وثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي.

كما ساهم محمد عناني في ترجمة الكثير من الإصدارات العربية إلى اللغة الإنجليزية، وعلى رأسها مؤلفات عميد الأدب العربي طه حسين، ودواوين صلاح عبد الصبور، وأعمال فاروق شوشة.

ونال العديد من الجوائز، أهمها؛ "جائزة الدولة التشجيعية عام 1983، وسام العلوم والفنون عام 1983، جائزة التفوق في الآداب عام 1999، جائزة الدولة التقديرية 2002، جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة عام 2011 و جائزة رفاعة الطهطاوي عام 2014 وكان آخرهما تكريم ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي خلال الشهور الماضية.

ومضات من سيرة السيد إمام

الناقد والمترجم الكبير السيد إمام، يٌعد أحد رموز الترجمة وحركة التنوير المعاصرين، رحل عن عالمنا في شهر مارس من العام الماضي بعد مشوار حافل بالعطاء استمر قرابة النصف قرن قدم خلالها عشرات الكتب والترجمات المهمة للمكتبة العربية،قامت وزارة الثقافة بتكريمه لدوره البارز في مجال الأدب وفي تطوير المنظومة الثقافية في مصر عامة وفي محافظة البحيرة خصوصُا، ترجم عشرات الكتب النقدية في النظرية الأدبية والكتب الموسوعية والأدبية نذكر منها "ألف ليلة وليلة أو الليالي العربية" والصادر عن المركز القومي للترجمة .

كما ترجم عددًا كبيرًا من كتب الناقد العالمي إيهاب حسن مثل كتاب "تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة"، "الخروج من مصر: مشاهد ومجادلات من سيرة ذاتية.

و"براءة جذرية:دراسات في الرواية الأمريكية المعاصرة" والصادر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة.