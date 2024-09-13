أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

قال الفنان أحمد فهمي، عضو فريق "واما": إنه ليس لديه مشكلة مع تشابه اسمه مع اسم الممثل أحمد فهمي، بل إنه جهز أغنية معه بعنوان “ما تغير اسمك ياسطي” ولكنها لم تطرح بعد.

وكشف فهمي في تصريحات تليفزيونية عن موقف طريف بينه وبين محمد نور، قائلا: أنا ومحمد نور صاحبنا نفس البنت وإحنا أطفال ومكنش حد فينا يعرف، وكنا أطفال ولكن لما عرفنا الموضوع كان عادي، ومرة كنت في إيطاليا وأنا عندي 16 سنة، وكنت عايز اتعرف علي بنت فـ كتبتلها مقطوعة موسيقية.

و أكد أن الزواج في سن مبكر جيد باعتباره أنه تقدم لزوجته وهو في سن الـ 19 عاما، مشيرا: "الجواز في سن صغير حلو علشان هيخليك متعملش غلط، ومش بحب أكشف حياتي الخاصة على السوشيال ميديا، ولو ابني طلب أن يتجوز بدري هقوله يصبر شوية ولازم يكون فيه خصوصية بين الزوجين.

وأضاف أحمد فهمي أن يحب شكل الفنانة ياسمين عبد العزيز من بين أشكال الممثلاث، وكان عندي فوبيا من كلاب الشوارع ومحمد نور بيخاف من الكلاب.

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