الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

الفنان أحمد فهمي،
الفنان أحمد فهمي، فيتو

قال الفنان أحمد فهمي، عضو فريق "واما": إنه ليس لديه مشكلة مع تشابه اسمه مع اسم الممثل أحمد فهمي، بل إنه جهز أغنية معه بعنوان “ما تغير اسمك ياسطي” ولكنها لم تطرح بعد. 

 وكشف فهمي في تصريحات تليفزيونية عن موقف طريف بينه وبين محمد نور، قائلا: أنا ومحمد نور صاحبنا نفس البنت وإحنا أطفال ومكنش حد فينا يعرف، وكنا أطفال ولكن لما عرفنا الموضوع كان عادي، ومرة كنت في إيطاليا وأنا عندي 16 سنة، وكنت عايز اتعرف علي بنت فـ كتبتلها مقطوعة موسيقية. 

 

و أكد أن الزواج في سن مبكر جيد باعتباره أنه تقدم لزوجته وهو في سن الـ 19 عاما، مشيرا: "الجواز في سن صغير حلو علشان هيخليك متعملش غلط، ومش بحب أكشف حياتي الخاصة على السوشيال ميديا، ولو ابني طلب أن يتجوز بدري هقوله يصبر شوية ولازم يكون فيه خصوصية بين الزوجين. 

وأضاف أحمد فهمي أن يحب شكل الفنانة ياسمين عبد العزيز من بين أشكال الممثلاث، وكان عندي فوبيا من كلاب الشوارع ومحمد نور بيخاف من الكلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفنان أحمد فهمي تصريحات أحمد فهمي أحمد فهمي عضو فريق واما

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

مصدر أمني يكشف حقيقة احتجاز شخص وإجباره على تطليق زوجته بقسم ساحل سليم

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية