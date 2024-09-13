كل ما تريد معرفته عن نقيب الفنانين التشكيليين الجديد طارق الكومي

فاز النحات الكبير طارق الكومي بمقعد نقيب الفنانيين التشكيليين بفارق كبير عن منافسته المهندسة ميرفت مرسي.

نقيب التشكيليين طارق الكومي

والجدير بالذكر أن للكومي العديد من الأعمال الفنية المتميزة كما أنه صاحب بصمة في مجال العمل الفني على مدار سنوات.

ونستعرض خلال النقاط التالية أبرز المعلومات عن نقيب التشكيليين الجديد:

- الكومي من مواليد 21/12/1962 ومن محافظة المنوفية.

- حصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة حلوان عام 1985.

- عضو نقابة الفنانين التشكيليين، وعضو جمعية محبى الفنون الجميلة.

- له باع طويل فى العمل الإداري أبرزها مدير متحف محمود مختار.

قدم العديد من المعارض الخاصة من أبرزها "معرض بوكالة الغورى 1985 ـ معرض بأتيليه القاهرة 1985 - معرض بالأكاديمية المصرية بروما ـ إيطاليا 1992 - معرض بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون ـ القاهرة 2000- معرض بقاعة إبداع للفنون بالمهندسين يناير 2008 - معرض ( ملامح إنسانية ) بقاعة الزمالك للفن نوفمبر 2014 - معرض (الحياة )بجاليرى ضى بالمهندسين مارس 2017- معرض بعنوان ( الحياة 2 ) بجاليرى ضى للثقافة والفنون فبراير 2019".

- كما قدم سلسلة معارض جماعية من أبرزها؛ " معرض الطلائع الثالث والعشرون 1983، الرابع والعشرون 1984، الخامس والعشرون 1985 - جمعية محبى الفنون الجميلة، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 17 ) 1987، الدورة ( 18 ) 1988، الدورة ( 19 ) 1989، صالون الشباب الاول 1989، الثانى 1990، الثالث 1991، الرابع 1992، السادس 1994،المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 22 ) 1991،المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 27 ) 2001، صالون الاعمال الفنية الصغيرة الخامس 2002،معرض تكريم الفنان / محمد الطلاوى فى أتيلييه القاهرة 2003.

المعرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 28 ) 2003، معرض نور الشكل الدورة الاولى بقصر الفنون نوفمبر 2004،صالون النحت الأول للخامات النبيلة بقصر الفنون 2005،معرض القومى للفنون التشكيلية الدورة ( 29 ) 2005، معرض ( نجوم اليوم ) بقاعة أفق واحد بمتحف محمد محمود خليل وحرمه نوفمبر 2006 - صالون جاليرى الدورة الثانية بقاعة إبداع للفنون مايو 2008، معرض (منحوتات معاصرة ) بمركز سعد زغلول بمتحف بيت الأمة - ديسمبر 2009، معرض (مصريتنا) بقاعة إبداع للفنون التشكيلية بالزمالك أبريل2011، وسمبوزيوم القاهرة لنحت حديد الخردة الأول بالحديقة الثقافية بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار أبريل 2013.. وغيرها الكثير من المعارض المحلية الجماعية.



أما حول العالم فشارك في عدة معارض بمختلف الدول العربية والعالمية من بينها؛

المعارض الجماعية الدولية/المعارض الخارجية



- معرض الفنانين المصريين بمدريد ـ اسبانيا 1989.

- بينالى مسقط الدولى 1990.

- معرض للفنانين المصريين بالكويت 1990.

- بينالى القاهرة الدولى الثالث 1990.

- معرض لشباب الفنانين المصريين - أكاديمية الفنون بروما 1991 ـ ايطاليا.

- بينالى ساحل العاج 1992.

- بينالى القاهرة الدولى الرابع 1992.

- بينالى القاهرة الدولى السادس 1996.

ـ سمبوزيوم النحت الدولى الثانى باسوان ـ مصر 1997.

- سمبوزيوم مسقط الدولى 2000.

- معرض الاسبوع الثقافى المصرى بالشارقة، الامارات العربية المتحدة 2000.

ـ سمبوزيوم لبنان الدولى ( 11 ) 2001.

- بينالى فينيسيا الدولى الدورة الثانية والخمسين 2007.

- سمبوزيوم مطروح الدولى الاول لنحت الجرانيت 2007.

- معرض ( صالون الخريف الفرنسى ) بمتحف جراند بالية - باريس أكتوبر 2011.

- معرض (من النيل الى الحرمين) بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015 ( ضيف شرف).

- ملتقى البرلس الدولى الثانى للرسم على الحوائط والمراكب بكفر الشيخ أكتوبر 2015.

- معرض فنانو مصر والسعودية فى ورشة جدة بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2019.

- وشارك كعضو اللجنة العليا الفنية التاريخية لمشروع ذاكرة الوطن بالهيئة العامة لقصور الثقافة ديسمبر 2010.

- تصميم جوائز مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

- قوميسير ورشة النحت بصالون الشباب السابع والعشرون 2016.



أما عن الجوائز فمنها المحلية والعالمية حيث اقتنص:

- جائزة صالون جمعية محبى الفنون الجميلة 1983.

- جائزة صالون محمود مختار 1988.

- الجائزة الكبرى ( نحت ) صالون الشباب الأول 1989.

- جائزة تشجيعية فى النحت فى صالون الشباب الثانى 1990.

- الجائزة الأولى فى العمل المركب فى صالون الشباب الثالث 1991.

- جائزة مسابقة تجميل دار الأوبرا 1992.

- جائزة الدولة للإبداع الفنى 1992.

- جائزة الصالون فى النحت فى صالون الشباب السادس 1994.

- جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون 2012.

- جائزة الدولة التشجيعية عن تمثال ( أم الدنيا ) بمدخل الأسماعيلية 2015.

- الجائزة الكبرى (نحت) لمسابقة “الفن بنكهة فرعونية” التي ينظمها أتيليه العرب للثقافة والفنون ضي بالزمالك 2022.

- الميدالية الذهبية فى بينالى مسقط الدولى - سلطنة عمان 1990.

- جائزة النحت الاولى فى بينالى مسقط الدولى - سلطنة عمان 1990.

- جائزة ملتقى مسقط الاول للفنون التشكيلية بعمان 2000.

- تكريم من معرض (من النيل الى الحرمين) بأتيلية جدة للفنون بالمملكة العربية السعودية فبراير 2015.

النقيب والمجلس الجديد لـ نقابة التشكيليين

يشار إلى ان الفنان طارق الكومي جاء خليفة للنقيب السابق الدكتورة صفية القباني، أما عن الفائزين من أعضاء المجلس بالشعب الخمسة فهم:

ديكور:

حسين النبوي

طلعت أحمد

إيمان البابلي

جرافيك:

أسماء الدسوقي

أشرف عبد الفتاح

تغريد حمدنا الله

نحت:

إيهاب الطوخي

رمضان خميس

هشام عبد المعطي

تصوير:

مرفت هلال

شريف محمد

محمد الصبان

خزف:

خالد عبده

أحمد عبد الكريم

ماجد نعمان