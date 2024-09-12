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ثقافة وفنون

أمير رمسيس لـ"فيتو": إلغاء القاهرة السينمائي 2023 أثر على سمعة المهرجان (فيديو)

أمير رمسيس، فيتو
أمير رمسيس، فيتو

أكد المخرج أمير رمسيس أنه لن يعمل في المهرجانات مرة أخرى بعدما قدم استقالته من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنه اعتزل المشاركة في المهرجانات بشكل عام، مضيفا: “مظنش أرجع القاهرة السينمائي من بعد آخر مرة”.

المخرج أمير رمسيس

وأضاف “رمسيس” خلال لقائه مع “فيتو”: “فيلم أنف وثلاث عيون كان تحديا كبيرا بالنسبالي وخلانا نذاكر السينما من أول وجديد، خاصة أن الوقت الحالي صناعة السينما أصبحت سهلة عن السابق”، مؤكدا أنه أصبح ليس هناك أفلام تعيش سنوات طويلة مثل السابق.

وأعرب أمير رمسيس عن حزنه من عالم صناعة الأفلام بالوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يستقر خلال الأسابيع المقبلة على مشروعه السينمائي الجديد الذي يريد به العودة للجمهور.

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