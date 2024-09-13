السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

وسط استقبال حار من الجمهور، أنغام تبدأ حفلها في جدة بـ"بقالك قلب" (صور)

حفل أنغام، فيتو
حفل أنغام، فيتو

انطلق، منذ قليل، حفل الفنانة أنغام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير تحت شعار كامل العدد.

حفل أنغام في السعودية

وبدأت أنغام حفلها في جدة بأغنية بقالك قلب تحت قيادة المايسترو هاني فرحات، وسط استقبال حار من الجمهور. 

ووجهت أنغام الشكر للمايسترو هاني فرحات على جهده الكبير الذي بذله أثناء تحضيرات الحفل.

 

ألبوم أنغام “تيجي نسيب” 

وطرحت النجمة أنغام، مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

ويحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت من أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري والذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء، من بينهم؛ أمير طعيمة وتتعاون أيضا مع عزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد وأمير محروس وخالد سليمان ومادي وغيرهم.

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