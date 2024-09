الإسكندرية السينمائى يكرم النجمة إيزابيل أدرياني فى دورته الـ 40

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، تكريم الفنانة الإيطالية إيزابيل أدرياني، وهى ممثلة ومؤلفة ومخرجة ومنتجة.



إيزابيل أدريانى ذات شهرة دولية، ومعروفة بشغفها في السرد والقصص وتنوعها عبر عديد من الفنون، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في التاريخ ولديها خلفية في الصحافة، تجمع بين حبها للأدب والتاريخ والسينما، ومثلت في أكثر من 30 فيلمًا دوليًا، وشاركت نجوم كبار مثل جورج كلوني، بينيلوبي كروز، جون كيوساك، وجيم كافيزيل.



ظهرت إيزابيل في السينما الإيطالية إلى جانب تشيكو زالوني في فيلم Che bella giornata الذي حقق إيرادات بلغت 52 مليون يورو، وعملت مع لوكا أرغنتيرو، لينو بانفي، ماسيمو بوالدي، وتيرينس هيل، وهي أيضًا مؤلفة سلسلة من 12 كتابًا بعنوان The DNA of Fairy Tales، التي تستكشف الأصول التاريخية للحكايات الشهيرة، بما في ذلك The True Story of Cinderella، التي تحكي قصة "عبدة" يونانية تزوجت من فرعون قبل 2650 عامًا بفضل حذاء. يقدم هذه الرواية الرائدة أول سندريلا تاريخية، ممزوجة بالتاريخ والأسطورة.



قضت إيزابيل سنوات في دراسة الجوانب الأثرية والتاريخية لهذه الحضارة الجذابة كعاشقة متحمسة لمصر القديمة، وحبها العميق لمصر هو جزء كبير من عملها، مما يجعل جائزة الإنجاز مدى الحياة في عام 2024 مميزة بشكل خاص، لأنها تجمع بين الثقافتين التي تعتز بهما: إيطاليا ومصر.



وتعد إيزابيل مخرجة ومنتجة سينمائية بارعة بالإضافة إلى إنجازاتها في التمثيل والأدب، وتعمل حاليًا على ثلاثة أفلام روائية طويلة: Magic Dreams، الذي من المقرر عرضه على أمازون المملكة المتحدة، Fairy Garden، من إنتاج X4 Pictures، وThe Meaning of Life، أحدث مشاريعها، وتجعل إيزابيل إبداعها المتنوع وتفانيها في حرفتها منها شخصية قوية في عالم السينما، ومعروفة بموهبتها الفريدة في الصفير بأسلوب الأوبرا وأدائها الموسيقي، قد تشارك إيزابيل في المهرجان، وفقًا لتنظيم الحدث، وتحمل أيضًا لقب Miss Cinema المرموق، وتم تكريمها لأسهامتها الفنية بعدد من الجوائز الدولية، احتفالًا بإلتزامها مدى الحياة بالسينما والأدب والثقافة.



يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

يعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.