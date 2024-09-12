لنفي تدخل طهران في الحرب الأوكرانية، الخارجية الإيرانية تستدعي رؤساء بعثات 4 دول أوروبية
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، رؤساء بعثات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا بشكل منفصل.
إيران تستدعي رؤساء البعثات الأوروبية
ومن جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن وزارة الخارجية في طهران استدعت رؤساء البعثات الأوروبية للاحتجاج على الادعاءات بتدخل طهران في النزاع بـ أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد ظهور العديد من التقارير الإعلامية في دول الغرب، وحديث الكثير من المسؤولين في أوروبا وأمريكا، عن إرسال إيران شحنة صواريخ بالستية إلى روسيا.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب إيران بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتوعدت واشنطن طهران برد رادع حيال ذلك.
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