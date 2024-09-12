تجديد حبس عصابة حاولت تهريب 4 كيلو من مخدر الآيس بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ أجانب وآخر مصري حاولوا تهريب كمية من مخدر الآيس وزنت 4 كيلو جرامات بمطار القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في ميناء القاهرة الجوي، من ضبط طرد بريدي عبارة عن "حقائب مدرسية"، كان في طريق تصديره لإحدى الدول عبر إحدى الشركات، وبتفتيشه عثر بداخله على كمية من مخدر الآيس "الشابو" مخبأة داخل الحقائب.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات والتحريات التي أشرف عليها مدير مباحث المطار، اللواء عبد الناصر موافي، تمكّن من تحديد القائمين على تهريب الطرد المشار إليه، وهو تشكيل عصابي يتكوّن من 4 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وعُثِر بحوزتهم على 4 كيلو و350 جرامًا من مخدر الآيس “الشابو”، ومبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من مليوني جنيه.