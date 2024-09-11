الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحقيقة الكاملة لخبر اغتيال الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري

اللواء فايز الدويري،
اللواء فايز الدويري، فيتو

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن والمنطقة العربية، منذ أمس، بخبر مزعوم حول اغتيال اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والإستراتيجى، والذي بات وجها معروفا بتحليلاته للحرب في غزة.

حقيقة اغتيال اللواء فايز الدويري أمام منزله 

خبر اغتيال الدويري، الذي انتشر كالنار في الهشيم من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسارع اللواء الدويري لنفيه، مؤكدا عدم صحته ومتهما ما أسماهم بـ الذباب الإلكتروني، في ترويج تلك المزاعم عن وفاته.  

نفى اللواء فايز الدويري خبر اغتياله، فيتو

مروجو الخبر المزعوم حول اغتيال الدويري، سوق في إطار فيديو انتشر أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي. ويسمع فيه صوت مذيعة تقول: "اغتيال المحلل العسكري فايز الدويري أمام منزله في ظروف غامضة تهز الأردن، في حادثة غامضة أثارت صدمة واسعة. فقد وجد المحلل العسكري الشهير فايز الدويري متوفيا أمام منزله في العاصمة الأردنية عمان".

اللواء فايز الدويري ينفي خبر اغتياله ويتهم الذباب الإلكتروني

ونفى اللواء فايز الدويري خبر اغتياله، عبر حسابه في اكس، أمس الثلاثاء، وكتب: "أعزائي المتابعين، لا يجد الذباب الإلكتروني إلا الكلام الكاذب والدعاية المغرضة. أقول لهم "لكل أجل كتاب"، سأبقى ضمن طليعة المدافعين عن القضية الأولى، القضية الفلسطينية، لأنها قضية الشرف والكرامة للأمتين العربية والإسلامية، وستبقى روحي ودمي رخيصتين في سبيل القضية".

اغتيال محمد الضيف، المحكمة الجنائية الدولية تدخل على خط الأزمة لسبب غريب

رفعت سيد أحمد: اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية لن يزيدها إلا صمودًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

اغتيال اللواء فايز الدويري فايز الدويري غزة اغتيال الدويري اغتيال المحلل العسكري فايز الدويري الأردن الدويري الذباب الإلكتروني

مواد متعلقة

مناظرة ترامب وهاريس، أستاذ علوم سياسية: الحرب في غزة تحدد مستقبل الانتخابات

أرقام مفزعة في مجزرة مواصي خان يونس بقطاع غزة (إنفوجراف)

مسئول إيراني يهدد إسرائيل: ردنا على اغتيال هنية قادم

تفاصيل اغتيال فارس قاسم القيادي بحركة الجهاد على طريق دمشق بيروت

الأكثر قراءة

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

عملية الثمن الباهظ، كوريا شمالية تستأنف إطلاق الصواريخ الباليستية بعد عزوف شهرين

38.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء

مي كساب تثير الجدل برسالة غاضبة وصورة مع أحمد رفعت عن وفاة إيهاب جلال

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 12 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية