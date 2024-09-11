الحقيقة الكاملة لخبر اغتيال الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن والمنطقة العربية، منذ أمس، بخبر مزعوم حول اغتيال اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والإستراتيجى، والذي بات وجها معروفا بتحليلاته للحرب في غزة.
حقيقة اغتيال اللواء فايز الدويري أمام منزله
خبر اغتيال الدويري، الذي انتشر كالنار في الهشيم من خلال حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسارع اللواء الدويري لنفيه، مؤكدا عدم صحته ومتهما ما أسماهم بـ الذباب الإلكتروني، في ترويج تلك المزاعم عن وفاته.
مروجو الخبر المزعوم حول اغتيال الدويري، سوق في إطار فيديو انتشر أخيرا في وسائل التواصل الاجتماعي. ويسمع فيه صوت مذيعة تقول: "اغتيال المحلل العسكري فايز الدويري أمام منزله في ظروف غامضة تهز الأردن، في حادثة غامضة أثارت صدمة واسعة. فقد وجد المحلل العسكري الشهير فايز الدويري متوفيا أمام منزله في العاصمة الأردنية عمان".
اللواء فايز الدويري ينفي خبر اغتياله ويتهم الذباب الإلكتروني
ونفى اللواء فايز الدويري خبر اغتياله، عبر حسابه في اكس، أمس الثلاثاء، وكتب: "أعزائي المتابعين، لا يجد الذباب الإلكتروني إلا الكلام الكاذب والدعاية المغرضة. أقول لهم "لكل أجل كتاب"، سأبقى ضمن طليعة المدافعين عن القضية الأولى، القضية الفلسطينية، لأنها قضية الشرف والكرامة للأمتين العربية والإسلامية، وستبقى روحي ودمي رخيصتين في سبيل القضية".
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