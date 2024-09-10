اغتيال محمد الضيف، المحكمة الجنائية الدولية تدخل على خط الأزمة لسبب غريب

محمد الضيف، أظهرت وثائق قانونية نُشرت، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة باغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، وسيلغون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.

وزعمت إسرائيل إن الضيف استشهد في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 يوليو، إلا أن حماس نفت ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس لكن يتم الكشف عنها إلا يوم الثلاثاء: "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال بحق محمد الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".

إنهاء إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسماعيل هنية

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة إنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو.

وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

وفي مايو، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وأدعي نتنياهو في مايو إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية ورفض المقارنة بين إسرائيل وحماس. كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

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