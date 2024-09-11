الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد المناظرة، هاريس: لن نعود للوراء ونعرف ما ندافع عنه

نائبة الرئيس الأمريكي
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فيتو

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس،  لمؤيديها من الديمقراطيين إن الأمريكيين عليهم أن يصوتوا لمن يوحدهم وليس على من يعزز انقسامهم.

وأوضحت المرشحة الديمقراطية بعد المناظرة التي جمعتها بالرئيس السابق دونالد ترامب: "رؤيتنا تتمحور حول المستقبل ورؤية ترامب تركز على الماضي".

وفي وقت سابق، اعتبرت المرشحة الديمقراطية أن "الملل" يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظمها الرئيس السابق.

وقالت هاريس: "سترون خلال تجمعاته أنه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضًا هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعونه يتحدث عنه هو أنتم".

كما اتهمت هاريس ترامب بأنه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب: "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار".

وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".

ماذا حدث قبل المناظرة؟

 تعد هذه المناظرة لحظة حاسمة في منافسة محتدمة حيث تأتي قبل 8 أسابيع فحسب من انتخابات 5 نوفمبر، وقبل أيام من بدء التصويت المبكر في بعض الولايات.


 هاريس هي أول سيدة وسوداء وجنوب آسيوية تتولى نيابة الرئاسة في الولايات المتحدة، قد وصلت إلى فيلادلفيا الإثنين، بعدما أمضت الأيام الخمسة الماضية في فندق تستعد مع فريقها للمناظرة.

 أشارت تقارير الى أن أحد مساعديها ارتدى بدلة رسمية واسعة وربطة عنق طويلة في زيّ مشابه لما يرتديه ترامب عادة، لتعتاد هاريس على توجيه الكلام إليه وتدلي بأفضل ما لديها ضده.


كما أكد فريق ترامب أن الملياردير الجمهوري اعتمد نهجًا أكثر استرخاء قبل المناظرة.


اختار ترامب أن يحضر الى فيلادلفيا قبل ساعتين فقط من الموعد، وأبقى تحضيراته محدودة.
   

من المقرر أن يعقد المرشحان لمنصب نائب الرئيس، الديمقراطي تيم والز والجمهوري جاي دي فانس، مناظرة في 1 أكتوبر.


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