ترامب: فوز هاريس قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة والمرشحة الديمقراطية ترد: أنت عار على أمريكا

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: فوز هاريس قد يقود إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأضاف أن هاريس مسؤولة عن ارتفاع أعداد الجرائم في بلادنا.

وتابع: لست مسؤولًا عن أحداث الشغب في السادس من يناير عام 2021.

ومن جانبها ردت هاريس قائلة: ترامب يدعو إلى حمام دم آخر وفي جولاتي الخارجية كان يحدثونني أن ترامب عار على أمريكا".