ترامب: فوز هاريس قد يقود إلى حرب عالمية ثالثة والمرشحة الديمقراطية ترد: أنت عار على أمريكا
قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: فوز هاريس قد يقود إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
وأضاف أن هاريس مسؤولة عن ارتفاع أعداد الجرائم في بلادنا.
وتابع: لست مسؤولًا عن أحداث الشغب في السادس من يناير عام 2021.
ومن جانبها ردت هاريس قائلة: ترامب يدعو إلى حمام دم آخر وفي جولاتي الخارجية كان يحدثونني أن ترامب عار على أمريكا".
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