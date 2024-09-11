هاريس: جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا ضد روسيا وترامب: الصين وروسيا وكوريا الشمالية كانت تخشاني
قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا:" قواتنا العسكرية تتولى مهامها في أي مكان في العالم وأومن بالشعب الأمريكي وقدراته الكبيرة".
وأضافت: "حلفاؤنا في الناتو ممتنون لعدم وجود ترامب في السلطة وجمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا ضد روسيا".
وتابعت: "علينا ألا نمنح ترمب الفرصة مجددًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة".
ومن جانبه رد ترامب قائلة: "أريد تسوية الحرب في أوكرانيا بشكل عاجل والصين وروسيا وكوريا الشمالية كانت تخشاني".
وتابع: "بايدن أسوأ رئيس وهاريس أسوأ نائبة رئيس في تاريخ بلدنا".
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