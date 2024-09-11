هاريس: جمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا ضد روسيا وترامب: الصين وروسيا وكوريا الشمالية كانت تخشاني

قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، خلال المناظرة الرئاسية أمام دونالد ترامب بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا:" قواتنا العسكرية تتولى مهامها في أي مكان في العالم وأومن بالشعب الأمريكي وقدراته الكبيرة".

وأضافت: "حلفاؤنا في الناتو ممتنون لعدم وجود ترامب في السلطة وجمعنا 50 دولة لدعم أوكرانيا ضد روسيا".

وتابعت: "علينا ألا نمنح ترمب الفرصة مجددًا ليكون رئيسًا للولايات المتحدة".

ومن جانبه رد ترامب قائلة: "أريد تسوية الحرب في أوكرانيا بشكل عاجل والصين وروسيا وكوريا الشمالية كانت تخشاني".

وتابع: "بايدن أسوأ رئيس وهاريس أسوأ نائبة رئيس في تاريخ بلدنا".