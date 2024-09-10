ترحيل سعد الصغير لقسم النزهة وإيداعه بالحجز لتنفيذ قرار حبسه

رحلت قوات الترحيلات الخاصة بمحكمة مصر الجديدة المطرب سعد الصغير والمتهم بحيازة سجائر إلكترونية “فيب” بها مواد مخدرة، في مطار القاهرة الدولي لقسم شرطة النزهة وإيداعه حجز القسم.

كانت النيابة قد أمرت بحبس المطرب الشعبي سعد الصغير 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبحسب مصادر في مطار القاهرة، تم ضبط المطرب سعد الصغير الساعة 11 مساء أمس الإثنين، أثناء إنهاء إجراءاته الجمركية لدى خروجه من المطار.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9 فيب داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس الإثنين، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.