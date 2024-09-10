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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم قرية دير أبو مشعل برام الله

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

حرب غزة ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، وتمركزت فوق سطح منزل الأسير المحرر جميل عنكوش، الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد قضائه 21 عامًا في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن جنود الاحتلال أبلغوا عائلة عنكوش بضرورة تسليم جميل نفسه فورًا، مهددين بمواصلة اعتقال أفراد عائلته ليلة تلو الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شقيق جميل، حسن صالح عنكوش، خلال حملة مداهمات في القرية. ووفقًا للمصادر، فقد هدد ضابط الاحتلال، المعروف باسم "كابتن المنطقة"، باعتقال جميع أفراد عائلة عنكوش إذا لم يستجب جميل للأوامر.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في قرية دير أبو مشعل، يوم أمس الاثنين، الشاب محمد داود زهران (37 عامًا) والأسير المحرر حسن صالح عنكوش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بشكل دقيق.

الاقتحامات المتكررة والاعتقالات المستمرة في قرية دير أبو مشعل تأتي ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية، في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية.

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حرب غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل رام الله عائلة عنكوش الضفة الغربية

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