أخبار مصر اليوم، بدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، رسالة مهمة من وزير الزراعة للفلاحين، إحالة 21 تاجرا للنيابة بسبب أسعار البيض، الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الارتفاعات التي تشهدها البلاد في درجات الحرارة والتي ستبدأ من الغد الثلاثاء، وحتي الجمعة المقبلة، لافته الي أن ذلك أمر طبيعي وذلك لأننا مازلنا في فصل الصيف.

هيئة الدواء: ضخ 324 مستحضرا طبيا بحجم 113 مليون عبوة في الصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٣٢٤ مستحضر دوائي بحجم ١١٣ مليون عبوة منذ بداية أغسطس في السوق المصري.

حماية المنافسة: إحالة 21 تاجرا بينهم أعضاء بمجلس إدارة شعبة البيض للنيابة

ارتفاع اسعار البيض، قال الدكتور محمود ممتاز رئيس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن ارتفاعات أسعار البيض جاءت نتيجة اتفاقات بين عدد من المنتجين.

وزير الزراعة للفلاحين في عيدهم: بلاش تعدي على الأرض الزراعية وهزود لكم الميكنة

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من الرسائل الهامة الى الفلاحين في عيد الفلاح المصري رقم ٧٢.

جبران خلال اجتماع البريكس: نسعى لخلق بيئة عمل داعمة للاستثمار

واصل محمد جبران، وزير العمل،اليوم الإثنين، مشاركته بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.

تجربة لمدة شهر، السكك الحديدية تدفع بـ 4 قطارات مكيفة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.

توفي أثناء عمله، نقابة الأطباء تنعي استشاري التخدير بمعهد ناصر

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، بمزيد من الحزن والأسى وفاة د. أمير أبو ذكري استشاري التخدير بمعهد ناصر ورئيس قسم التخدير بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، الذي وافته المنية اليوم.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، بدأ عدد كبير من أولياء وطلاب الثانوية العامة الدور الثاني في البحث عن رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قبل ساعات من إعلانها رسميا.

وزير الكهرباء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائى عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية،والمهندس عادل عطية عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات، والمحاسب هانى إسماعيل عضوا متفرغا للشئون المالية والإدارية، والدكتور سالم الخضرى والدكتور رباح يوسف عضوان من ذوى الخبرة، وأحمد سمير ممثلًا عن وزارة المالية، وحسن جمعة ممثلا عن العاملين.

تنسيق المرحلة الثالثة 2024، قواعد التوزيع الجغرافي للجامعات والكليات

تنسيق الجامعات 2024، أعلن موقع تنسيق الجامعات موعد انطلاق المرحلة الثالثة للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

ننشر التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لبدء موسم العمرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وكيل رياضة الجيزة يتابع اليوم الثاني من النسخة الثالثة كابيتانو مصر (صور)

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، سير اختبارات "كابيتانو مصر" في يومها الثاني، اليوم الإثنين، في موسمها الثالث للمشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر ) لمحافظة الجيزة والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أيام 8، 9، 10 الجاري بملاعب مركز شباب الشيخ زايد.

محافظ الجيزة: التعامل بحزم مع التعدي على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون دون استثناءات (فيديو)

واصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهوده في متابعة تنفيذ حملات الإزالة للمخالفات البنائية والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات عليها.

وزير التموين يبحث مع بنك أبو ظبي الفرص الإستثمارية

استقبل، اليوم الإثنين، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر والوفد المرافق، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

بدوي يبحث مشروع رقمنة حقول وآبار البترول والغاز

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد من شركة ويذرفورد العالمية ضم المهندس محمد بالجاسم نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس محمد التونسى المدير الإقليمى وأسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمى.

جمارك مطار القاهرة تعرض 17 سيارة في مزاد علني

سيارات جمارك مطار القاهرة، تعقد 16 سبتمبر الجاري، بقاعة نادى الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 17 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.