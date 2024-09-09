بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني، بدأ عدد كبير من أولياء وطلاب الثانوية العامة الدور الثاني في البحث عن رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، قبل ساعات من إعلانها رسميا.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى قريبا، وذلك بعد أن انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من اعمال التصحيح الخاصة بكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى.

وأوضح مصدر وزارة التربية والتعليم أن الكنترولات تعمل حاليا على تجهيز النتيجة تمهيدا لإعلانها من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وإعلان مؤشرات ونسب النجاح.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

وبعد اعتماد وزير التربية والتعليم لنتيجة الثانوية العامة 2024 رسميا الدور الثاني، وحرصًا على تقديم أفضل الخدمات للطلاب ننشر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من هنـــــــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

روابط سريعة تساعدك في الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الروابط التالية:

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على بوابة مركز المعلومات في موقع وزارة التربية والتعليم



رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على بوابة الثانوية العامة في موقع وزارة التربية والتعليم



رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك

و انتهت امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 يوم الثلاثاء 3 سبتمبر الجارى.