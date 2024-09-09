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أخبار مصر

وزير الكهرباء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة منى رزق، وعضوية المهندس محمد رياض، عضوا متفرغا للمنطقة الشمالية، والمهندس محمد صفائى عضوا متفرغا للمنطقة الجنوبية،والمهندس عادل عطية عضوا متفرغا للدراسات والتصميمات، والمحاسب هانى إسماعيل عضوا متفرغا للشئون المالية والإدارية، والدكتور سالم الخضرى والدكتور رباح يوسف عضوان من ذوى الخبرة، وأحمد سمير ممثلًا عن وزارة المالية، وحسن جمعة ممثلا عن العاملين.


تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء


قال الدكتور محمود عصمت إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها فى إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالشركات التابعة، وتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري، موجها الشكر لمجلس ادارة الشركة السابق على الجهود المبذولة خلال فترة توليهم المسئولية.

ضمان استمرارية التغذية الكهربائية


وأكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الأداء وكفاءة التشغيل وخفض الفقد ورفع الكفاءة من خلاله نظم ادارة حديثة فى اطار شبكة آمنة وذكية يمكن الاعتماد عليها من خلال العديد من الحلول التكنولوجية، مشيرا إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء لتحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع.

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