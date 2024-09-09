تجربة لمدة شهر، السكك الحديدية تدفع بـ 4 قطارات مكيفة بين القاهرة والإسكندرية وأسوان
قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.
تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة – الإسكندرية
وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان، والعكس، بعربات نوم وثانية مكيفة جديدة، بعدد 4 قطارات، في تجربة لمدة شهر، وبيانها كالتالي:
اعتبارا من يوم 15/ 9/ 2024
- قيام قطار 1902 من الإسكندرية بدلا من القاهرة، ويستمر لأسوان، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 ويصل إلى أسوان 13.20.
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