الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

ننشر التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة

الحج والعمرة، فيتو
الحج والعمرة، فيتو

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة استعدادا لبدء موسم العمرة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة

وضم التشكيل الجديد للجنة العليا للحج والعمرة كلا من سامية سامي رئيس قطاع الشركات المرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار رئيسا للجنة العليا للحج والعمرة، وعضوية كل من ناصر ترك ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم ويسري السعودي ووليد خليل ممثلين عن غرفة شركات السياحة بالإضافة إلى بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار والجهات الأخرى بالدولة.

وقال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إنه تمت مناقشة ضوابط العمرة ورفع المذكرة لوزير السياحة للاعتماد.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: تم التوافق على ملامح رئيسية بالنسبة لضوابط العمرة أبرزها وضع ضمانات مالية على شركات السياحة تصل قيمتها لـ5 ملايين جنيه للاعتماد بالبوابة المصرية للحج والعمرة.

وتابع: من ضمن القواعد أن تكون تأشيرة العمرة صادرة من خلال شركة مصرية محددة وشركة سعودية محددة، وتحميل على البوابة عقد المعتمر بحيث يكون شاملا كل تفاصيل رحلة العمرة.

عقوبات شركات السياحة

وأكد أن العقوبة للمخالف من أي شركة سياحية ستصل من لفت نظر الي الغاء الترخيص.

أسعار العمرة الجديدة

ولفت إلى أن أسعار العمرة تبدأ من 22 ألف جنيه وتصل الي أكثر من 40 ألف جنيه بخلاف التذكرة سواء كانت طيران أو بحري أو بري. 

وأوضح أن اسعار العمرة يتم احتسابها وفقا للمستوي الخدمي والقرب من الحرم المكي ومستوى الفندق، متابعا:"احنا رجعنا العمرة من خلال الطريق البحري والبري".

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