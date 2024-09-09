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أخبار مصر

هيئة الدواء: ضخ 324 مستحضرا طبيا بحجم 113 مليون عبوة في الصيدليات

ضخ كميات إضافية من
ضخ كميات إضافية من الأدوية للسوق

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٣٢٤ مستحضر دوائي بحجم ١١٣ مليون عبوة منذ بداية أغسطس في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي؛ تم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
XELODA FILM C.TABS 500MG, DUSPATALIN CAPS RETARD 200MG 30, JANUMET FILM C.TABS 500MG, NEVILOB TABS 2.5MG

 

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