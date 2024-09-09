وزير الزراعة للفلاحين في عيدهم: بلاش تعدي على الأرض الزراعية وهزود لكم الميكنة

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من الرسائل الهامة الى الفلاحين في عيد الفلاح المصري رقم ٧٢.



وقال وزير الزراعة لفلاحين مصر في بيان صادر عن وزارة الزراعة “كل عام وانتم بخير، نحتفل بعيد الفلاح، بقوافل بيطرية وارشادية، ومنافذ منتجات باسعار مخفضة”.

الدولة مع الفلاحين قلبا وقالبا

وأشار الى أن الدولة مع الفلاحين قلبا وقالبا، وان زياراته للمحافظات تأتي بهدف الاستماع الى مشاكل الفلاحين، وحلها.

وأكد فاروق على ان الفترة القادمة ستشهد تطويرا في الجمعيات الرزاعية وتحسين أدائها، لتوفر مدخلات الانتاج، وتشديد عمليات الرقابة على الاسمدة وضمان وصولها لمستحقيها، كذلك توفير التقاوي والمبيدات وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي.

الوزارة تقف خلف الفلاح

وأشار الى ان وزارة الزراعة بكامل اجهزتها تقف خلف الفلاح، ومتواجدة دائما معه، وانه حريص دائما على التواصل مع المزارعين بشكل مباشر، وان مكتبه مفتوح لجميع المزارعين.

ووجه الوزير رسالة لكل مزارعين مصر، بالحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلا: "بلاش التعدي على الرقعه الزراعية الارض دي ارضنا كلنا ودا مستقبل المصريين ومهم اوي اوي ان الفلاحين بتوعنا دول يبقوا عارفين ان هما اللي بياكلو مصر كلها".

وقال ان الفلاح المصري تحمل الكثير على مدار العصور، وسنوات طويلة، وانه حاليا بالنسبة لمصر الأمان، كما ان توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفلاح المصري وتنمية قرى الريف المصري.

واضاف علاء فاروق: " انا راجل بحب اشتغل ميداني اوى واحب أكون في وسط المزارعين والفلاحين ووسط الجمعيات الزراعية واشوف المشاكل الى موجودة على ارض الواقع وده دورى كوزير".. " الوزير مابيدورش الوزارة بتاعته من المكتب الوزير لازم يكون معاكو علشان يسمع المشاكل ويدورلها على حلول.. عارف ان في مشاكل وسمعت من المزارعين ان كان في مشاكل في الأسمدة وبنحاول نحلها بقدر الإمكان.

وتابع وزير الزراعة: وعد منى ليكو ان انا هزود لكم الميكنة الزراعية دى الخطوات المهمه والسريعة، وبرضه الارشاد الزراعى والقوافل البيطرية دى حاجه مهمة جدا لازم نركز عليها الفترة الجاية.