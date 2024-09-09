الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الارتفاعات التي تشهدها البلاد في درجات الحرارة والتي ستبدأ من الغد الثلاثاء، وحتي الجمعة المقبلة، لافته الي أن ذلك أمر طبيعي وذلك لأننا مازلنا في فصل الصيف.

وأضافت غانم الي أن سنتأثر بكتل صحراوية ستكون سبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت غانم في تصريحات خاصة لفيتو، أن نسب في هذه الارتفاعات ستكون اقل من التي سجلت خلال أغسطس الماضي، لافته إلي أن الرطوبة هي السبب في حرارة الطقس.

وتابعت غانم ان النصف الأول من فصل الخريف سيأخذ من سمات فصل الصيف وبالتالي سيكون في ارتفاع درجات الحرارة خلال بعض الايام.



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على اغلب الأنحاء.



الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا





ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:28