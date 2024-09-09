الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
ads

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، أن الارتفاعات التي تشهدها البلاد في درجات الحرارة والتي ستبدأ من الغد الثلاثاء، وحتي الجمعة المقبلة، لافته الي أن ذلك أمر طبيعي وذلك لأننا مازلنا في فصل الصيف.

وأضافت غانم  الي أن سنتأثر بكتل صحراوية ستكون سبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت غانم في تصريحات خاصة لفيتو، أن نسب في هذه الارتفاعات ستكون اقل من التي سجلت خلال أغسطس الماضي، لافته إلي أن الرطوبة هي السبب في حرارة الطقس.

وتابعت غانم ان النصف الأول من فصل الخريف سيأخذ من سمات فصل الصيف وبالتالي سيكون في ارتفاع درجات الحرارة خلال بعض الايام.


حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الجمعة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا  الثلاثاء  حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدلا رطب ليلا على اغلب الأنحاء.


الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى:28

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة هئية الارصاد الجوية الوجه البحرى السواحل الشمالية الشرقية السواحل الشمالية الغربية متوسط درجات الحرارة

مواد متعلقة

درجات الحرارة اليوم السبت 31 - 8 - 2024 فى مصر

محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة وتوفر فرص عمل

تلاشي الأجواء الصيفية بداية الشهر المقبل.. انخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. والأرصاد تؤكد بداية ضعف تأثير منخفض الهند الموسمي.. ومطلع الخريف 22 سبتمبر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

طقس الغد، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 14-8-2024

جنوب البلاد وسلاسل البحر الأحمر تحت خطر الأمطار الرعدية والسيول، درجات الحرارة تتجاوز الأربعين، الرياح مثيرة للرمال والأتربة، والأرصاد: ظاهرة طبيعية بسبب الحزام المداري

نصائح هامة من الأرصاد لأهالي الصعيد والبحر الأحمر لمواجهة السيول (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير فى مطار القاهرة

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال أغسطس 2024

حيلة ذكية من معهد التغذية للتغلب على شراهة تناول حلويات المولد

تطورات موقف مصر من حرب غزة والسودان ومواجهة المخاطر الأمنية مع السعودية

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

قرارات عاجلة للنيابة في تسمم 28 عاملا بعد تناولهم وجبة داخل مطعم بالجيزة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

ads

منوعات

المزيد

قبل تهريب مجرمين بارزين، تفجير طائرة مفخخة فوق سطح سجن شديد الحراسة بالإكوادور

شاخت قبل الأوان والتأثير كارثي، دراسة تكشف ما حدث لأدمغة المراهقين خلال جائحة كورونا

نهاية مأساوية لرسام فقد حياته بعد عمل 104 أيام متواصلة مع يوم إجازة واحد

النرويج تعلن رسميا سبب نفوق "الحوت الجاسوس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قلم وزجاجة ماء وصمت مطلق.. قواعد مناظرة ترامب وهاريس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عتاب بن أسيد "أمير مكة الشاب"

معنى محراب، تفسير الشعراوي للآية 11 من سورة مريم (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية