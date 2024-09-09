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سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2024

تنسيق الجامعات 2024،
تنسيق الجامعات 2024، فيتو

تنسيق الجامعات 2024، بدأ موقع تنسيق الجامعات في تلقي رغبات طلاب المرحلة الثالثة، للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024، وذلك بحد أدنى 50%.
 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثالثة وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.


الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.


إدخال رقم الجلوس والرقم السري.


تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.


الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.


ستظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.


يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

ويمكن للطلاب إدخال وتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، عن طريق مكاتب تنسيق القبول بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، بالإضافة إلى إتاحة تسجيل الرغبات من خلال الحاسب الآلي الشخصى للطلاب على مدار الـ 24 ساعة.

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وكانت مرحلة تقليل الاغتراب قد بدأت في الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 ولمدة سبعة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 4/9/2024.

ويمكن الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال الرابط التالي 

وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

وأوضحت الوزارة بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

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