الجمعة 12 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية العراقي يعلق على تقارير انتقال قادة حماس إلى بغداد

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، فيتو

نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الخميس، التقارير التي تتحدث عن انتقال قادة حركة حماس من قطر للعراق.

وقال حسين في تصريحات صحفية: "إنه ليس هناك أي قرار رسمي بانتقال حماس للعراق.. لم أطلع على هكذا قرار".

من جانبه، قال فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي: "لا يوجد افتتاح أو مقر رسمي كما رُوِّج، ولم نتسلم طلبًا بانتقال قادة حركة حماس أو فتح مكتب رسمي في العراق.

 

وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.

 

وأشارت إلى أن خطوة الانتقال إلى بغداد قد تمت مراجعتها بشكل منفصل، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

 

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