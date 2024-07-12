الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بايدن: يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ينبغي ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بمجرد انتهاء الحرب ضد حركة حماس.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي أنه يدعم محاولات إسرائيل لهزيمة مسلحي حماس في غزة لكن "الوقت حان لإنهاء هذه الحرب".

وعبر عن دعمه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع بايدن في مؤتمر صحفي: "هذا الإطار مقبول الآن من كل من إسرائيل وحماس. ولذلك أرسلت فريقي إلى المنطقة لصياغة التفاصيل".

ومضى يقول "هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك فجوات يتعين سدها. نحن نحرز تقدما. الاتجاه إيجابي. أنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع نهاية لهذه الحرب، التي يجب أن تنتهي الآن".

وقال الرئيس الأمريكي: "هناك أشياء كثيرة كنت أتمنى لو تمكنت من إقناع الإسرائيليين بفعلها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الامريكي جو بايدن حتلال إسرائيلي لغزة الحرب ضد حركة حماس حركة حماس

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

اتحاد الكرة يكشف ملابسات مفاوضاته مع رينارد ومصير حسام حسن

لا يضيع حق وراءه مطالب، بيان ناري من نادي 6 أكتوبر بشأن واقعة لاعبته جنة عليوة مع شهد سعيد

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

بايدن: يجب ألا يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة بعد الحرب

قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا حادث طريق جمصة

موقف المتخلفين عن صرف معاشات شهر يوليو 2024

منوعات

المزيد

عينيها وشفتيها كشفوها، جورجيا ميلوني تعبر عن انزعاجها من تأخر بايدن (صور)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية