نتنياهو: سيتم تحرير عدد أكبر من الأسرى في المرحلة الأولى للصفقة
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح بعودة المخربين إلى شمال قطاع غزة، وستحبط عمليات تهريب الأسلحة، مضيفا أن كل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل العودة للقتال.
وادعى نتنياهو أنه ملتزم بمقترح صفقة التبادل، ولكن حماس هي التي تتعنت، مؤكدا بأنه سيتم تحرير عدد أكبر من المختطفين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة.
نتنياهو: ماضون في الحرب حتى تحقق أهدافها
وتابع نتنياهو "ملتزم بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها بشأن الصفقة، وملتزمون بمقترح الصفقة لإعادة المختطفين"، ومضيفا أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب ولكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس- على حد تعبيره.
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