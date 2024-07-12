عينيها وشفتيها كشفوها، جورجيا ميلوني تعبر عن انزعاجها من تأخر بايدن (صور)

رصدت كاميرات موجودة لتغطية قمة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن الخميس امتعاض رئيسة حكومة إيطاليا جورجيا ميلوني من تأخر الرئيس الأمريكي جو بايدن في الوصول للقاعة لبدء الاجتماع.

وكانت “ميلوني” تتكلم مع شخصين، أحدهما هو الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أما الآخر فلم تحدد هويته، بانتظار مجيء بايدن لبدء القمة.

وبدا جليًّا أنها كانت تتحدث معهما عن تأخر الرئيس الأمريكي في الوصول. فنظرت ميلوني إلى "ساعة وهمية" في يدها، في إشارة تدل صراحةً على تأخر شخص ما في الالتزام بمواعيده.

كما كانت حركات عيني ميلوني واضحة وتعبر عن انزعاجها من التأخر، فنظرت إلى السقف وحركت شفتيها امتعاضًا. عندها أخرج الشخص "المجهول" الذي كانت تتحدث معه هاتفه وعاين الساعة. أما ميلوني فأدركت حينها أن الكاميرات ترصد تعابيرها.

وانتظر قادة دول الناتو لفترة طويلة قبل أن يصل بايدن والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لبدء أعمال ثالث يوم من القمة.

وكان من المقرر أن ينطلق الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وبعد تأخير دام 40 دقيقة افتتح ستولتنبرج وبايدن القمة في تمام الـ10:40.

وكان بايدن قد تأخر حتى في الانطلاق من البيت الأبيض لموقع القمة، حيث لم يغادر إلى عند الساعة 10:20، أي 20 دقيقة بعد موعد انطلاق القمة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يجعل فيها بايدن ميلوني تنتظره، حيث كان آخر القادة الذين وصلوا إلى قمة مجموعة السبع في إيطاليا. وقد صافحها حينها بشكل اعتبر غريبًا، وقالت له ممازحةً: "يجب ألا تجعل سيدة تنتظر هكذا".