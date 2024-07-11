الأحداث والقتال وسلوك القوات، الاحتلال ينشر نتائج أول تحقيق في هجوم طوفان الأقصى

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نتائج أول تحقيقاته في إخفاقه الأمني خلال طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر، وأقر فيه بأنه لم يحم مواطني تجمع بئيري السكني، وهو واحد من التجمعات السكنية التي تعرضت لأسوأ أضرار.

الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج أول تحقيق لـ 7 أكتوبر

وقال الجيش الإسرائيلي، إن التحقيق تناول سلسلة الأحداث والقتال وسلوك القوات الأمنية خلال 7 أكتوبر، وكانت وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى قد كشفت بالفعل بعض التفاصيل في الأسابيع التي تلت الهجوم.

ومع إقرار الجيش بفشله في حماية المدنيين في التجمع السكني، أشاد بشجاعة سكان بئيري، بما في ذلك فريق الاستجابة السريعة الذي حاول صد المسلحين على الرغم من قلة عدد أفراده مقارنة بهم.

وخلص التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لسيناريو التسلل الكبير لمسلحين إلى إسرائيل، ولم تكن لديه قوات كافية في المنطقة، ولم تكن لديه الصورة الكاملة للأحداث حتى الظهر، أي بعد بضع ساعات من بدء الهجوم، بالإضافة إلى أنه لم يحذر سكان بئيري بالصورة الملائمة وأن قتاله لم يكن منسقا.

تحقيقات الجيش الإسرائيلي حول هجوم طوفان الأقصى

وحسب رويترز، التحقيق لم يجد خطأ في إطلاق دبابة النار على منزل كانت المقاومة تحتجز فيه نحو 15 رهينة، وهو حادث أثار انتقادات في إسرائيل لتعريض المدنيين للخطر.

وجاء في ملخص الجيش الإسرائيلي، أنه "بعد سماع دوي إطلاق النار من المنزل وإعلان المسلحين نيتهم قتل أنفسهم والرهائن، قررت القوات اقتحامه من أجل إنقاذ الرهائن".

وأضاف ملخص التحقيقات، "وجد الفريق أن المدنيين داخل المنزل لم تصبهم قذائف الدبابة"، إلا أنه يتعين إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الكيفية التي لقي بها الرهائن حتفهم في ظل وجود علامات تشير إلى أن المسلحين قتلوهم، وفق مزاعم جيش الاحتلال.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت،اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاق الأمني في هجوم 7 أكتوبر، وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ورفض نتنياهو دعوات سابقة لفتح تحقيق رسمي.

وقدم الجيش تقريره إلى سكان بئيري، وكثير منهم بين عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين لا يزالون نازحين منذ هجوم السابع من أكتوبر.