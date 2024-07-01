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خارج الحدود

جيش الاحتلال يكشف إجمالي عدد قتلاه منذ انطلاق طوفان الأقصى

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
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أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الاثنين ارتفاع قتلى الجيش إلى 672 بينهم 7 في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023.

قتلى جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة ضابط بوحدة المستعربين بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة بمخيم نور شمس بطولكرم.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإنه خلال 5 أيام قتل قائد فرقة قناصة وجندي وأصيب 17 بانفجار عبوات ناسفة في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.


إصابة 24 جنديا في معارك غزة


وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 24 جنديا بينهم 13 في المعارك الدائرة بقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية. 


إصابة 18 جنديا إسرائيليا بالجولان السوري المحتل


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد عن إصابة 17 جنديًّا بإصابات خفيفة، بالإضافة إلى إصابة جندي آخر بجروح خطيرة نتيجة هجوم بمسيرة مفخخة شمالي مرتفعات الجولان.
 

جيش الاحتلال: مقتل قائد فرقة قناصة وجندي وإصابة 17 بالضفة الغربية

جيش الاحتلال يعلن إصابة 24 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية

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