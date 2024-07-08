الجيش الإسرائيلي: تلقينا ضربة موجعة يوم 7 أكتوبر والحرب تعلمنا درسا في التواضع

قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن الجيش تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

قائد بالجيش الإسرائيلى يقر بالهزيمة فى 7 أكتوبر

فى ذات السياق، أظهر تحقيق بشأن المعارك في مستوطنة بئيري يوم 7 أكتوبر الماضى، أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس.

كتائب القسام تدمر جيب إسرائيلي بقذيفة الياسمين 105

وعلى صعيد المعارك الدائرة فى قطاع غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تدمير مركبة جيب عسكرية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.