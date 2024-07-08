الإثنين 08 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي: تلقينا ضربة موجعة يوم 7 أكتوبر والحرب تعلمنا درسا في التواضع

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إن الجيش تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر -طوفان الأقصى- وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

 

قائد بالجيش الإسرائيلى يقر بالهزيمة فى 7 أكتوبر

فى ذات السياق، أظهر تحقيق بشأن المعارك في مستوطنة بئيري يوم 7 أكتوبر الماضى، أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته ولم ينجح في منع تسلل عناصر حماس.

 

كتائب القسام تدمر جيب إسرائيلي بقذيفة الياسمين 105

وعلى صعيد المعارك الدائرة فى قطاع غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن تدمير مركبة جيب عسكرية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

هذا وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أكسيوس يكشف تفاصيل مفاوضات التهدئة في قطاع غزة بالقاهرة

جيش الاحتلال يكشف إجمالي عدد قتلاه منذ انطلاق طوفان الأقصى

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيش الإسرائيلي 7 أكتوبر طوفان الأقصى مستوطنة بئيري حماس القسام الياسين 105

مواد متعلقة

نتنياهو يعلن شروط عقد صفقة للتهدئة مع حماس في قطاع غزة

القسام تعلن قصف قوات إسرائيلية متوغلة في حي الشجاعية

إعلام إسرائيلي: الجيش يوسع المنطقة العازلة ويخطط لبناء معبر رفح جديد

تصعيد قضائي من عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين بشأن هجوم طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

الدوري المصري، الأهلي يفوز على الطلائع بثنائية ويواصل مطاردة بيراميدز

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

نائب محافظ القاهرة تتفقد حريق عباس العقاد (صور)

مدبولى: توجيه بتأمين ما يغطي احتياجات الدولة من موارد العملة الصعبة خلال الفترة القادمة

رئيس الوزراء يكشف الموعد النهائي لانتهاء أزمة انقطاع الكهرباء

مدبولي: دعم الكهرباء والمواد البترولية تسبب في ضغط رهيب على الدولة وأدى لزيادة الديون

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

منوعات

المزيد

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

مصور فلكي يلتقط صورا مفصلة بشكل مذهل للشمس من فناء منزله (فيديو)

أصغر ثنائي يسافر حول العالم على متن دراجة نارية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

منافع الأنعام، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآيتين (79-80) من سورة غافر

أسامة قابيل: أهم الدروس التي نتعلمها من هجرة النبي أن يكون لنا وقفة مع النفس

المزيد
الجريدة الرسمية