الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال، الأرصاد: تغير صادم في درجات الحرارة.. وتفاصيل محاولة تهريب مليون جنيه بالمطار

تخفيف أحمال الكهرباء
تخفيف أحمال الكهرباء ,فيتو

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

الكهرباء: أزمة تخفيف الأحمال في طريقها للحل بصورة نهائية

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الأزمة التمويلية كانت سببا في تخفيف الأحمال، وهذه الأزمة في طريقها للحل مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

الأرصاد الجوية تكشف عن تغير صادم في درجات الحرارة هذا الصيف

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام.

 

بعد أزمة أحمد رفعت، حسام موافي: الضغط النفسي مرتبط بعلاقة الشخص بربنا (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تأثير الضغوط النفسية على صحة الأشخاص وتسببها في الوفاة.

البرلمان الإندونيسي: زيارة شيخ الأزهر دعم للمرأة الإندونيسية

استقبلت بوان ماهاراني، رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في المبنى التاريخي لمجلس النواب الإندونيسي، الذي تم إنشاؤه من قبل السيد الرئيس أحمد سوكارنو، أول رئيس لإندونيسيا عام ١٩٦٥.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، التخصصات التي توفرها الجامعات التكنولوجية لطلاب الدبلومات

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة.

وفد الجامعة الصينية للعلوم يتفقد مركز البحوث الزراعية لبحث التعاون المشترك

تفقد وفد الجامعة الصينية للعلوم اليوم الخميس مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية، وذلك بعد اجتماع الوفد مع المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة لبحث سبل التعاون في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

5 نصائح من الكهرباء لتأسيس المنازل بطريقة تساعد على ترشيد الاستهلاك

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين لتأسيس المنازل بطريقة صحيحة تساعد على توفر في فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للمساعدة في انتهاء خطة تخفيف الأحمال.

 

وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بإدارة عين شمس التعليمية، لاستعراض المنظومة الدراسية بالمدرسة، والوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة والمعلمين والطلاب.

القضاء الأعلى يكشف حقيقة استقالة المستشار حماده الصاوي النائب العام السابق

نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، ما تردد علي بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة  المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

نائب وزير الصحة: زيادة أسرة الرعاية وتشغيل العيادات المسائية بمستشفى العلمين النموذجي

وجه الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بزيادة أسرة الرعاية وتشغيل العيادات المسائية بمستشفى العلمين النموذجي.

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري متجه إلي الكويت، حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه، داخل وجبات شاورما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

اخبار مصر اليوم أخبار مصر ازمة تخفيف احمال الكهرباء التعليم التكنولوجي الدبلومات الفنية 2024 الشركة القابضة لكهرباء مصر النائب العام تنسيق الدبلومات الفنية وزارة الكهرباء مجلس حكماء المسلمين

مواد متعلقة

الرئيس يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين.. اللائحة التنفيذية تصدر خلال 6 أشهر.. الحقوق تشمل من بلغ سن 65 عاما وتتضمن الأجانب.. وهذه أبرز التزامات الدولة

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بقرى ومدن القليوبية

بعد تصديق الرئيس، ننشر نص قانون رعاية حقوق المسنين

التطبيق غدًا، الجدول الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء بالشرقية

قبل تطبيقه غدًا، جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية

قبل ساعات من تطبيقها، تخفيف أحمال الكهرباء ترعب المصريين، والنشطاء: عندنا امتحانات

كشف حساب وزير الكهرباء في 10 سنوات.. إنشاء محطات توليد جديدة.. تخفيف الأحمال في الصيف والشتاء.. ومشكلات في توفير الوقود اللازم للقضاء على الانقطاعات

البيئة أولوية وطنية.. استضافات تاريخية وإنجازات دولية.. وخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الخضراء

الأكثر قراءة

براتب خرافي، صحيفة فرنسية تكشف تفاصيل عرض رينارد لخلافة حسام حسن

قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)

جنة عليوة تكشف مفاجأة عن شهد سعيد حال مشاركتها في الأولمبياد

رئيس اتحاد الدراجات: اتجاه لعدم سفر شهد سعيد لأولمبياد باريس 2024

قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم الخميس

بعد ترشيحه رئيسا لـ "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك أمام طلائع الجيش

لحظة استقبال لاعبي الزمالك لـ عبدالله السعيد بعد تبديله أمام الطلائع (فيديو)

منوعات

المزيد

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

ضابط يطلق النار على حارس مرمى في الدوري البرازيلي (فيديو)

الشواطئ المجانية بمدينة العلمين الجديدة تشهد إقبالا كبيرا من الأهالي (صور)

فقدان 65 ألفا من أكواب القهوة في مصنع تسلا بأوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 12- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أيهما أخطر الانحراف الأخلاقي أم الديني؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

الهواري: المبالغة في إثبات وصف البشرية لرسول الله تقليل من مقامه نبيا

المزيد
الجريدة الرسمية