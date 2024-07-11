أخبار مصر اليوم: بشرى سارة بشأن تخفيف الأحمال، الأرصاد: تغير صادم في درجات الحرارة.. وتفاصيل محاولة تهريب مليون جنيه بالمطار

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الأزمة التمويلية كانت سببا في تخفيف الأحمال، وهذه الأزمة في طريقها للحل مع توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات.

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام.

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تأثير الضغوط النفسية على صحة الأشخاص وتسببها في الوفاة.

استقبلت بوان ماهاراني، رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في المبنى التاريخي لمجلس النواب الإندونيسي، الذي تم إنشاؤه من قبل السيد الرئيس أحمد سوكارنو، أول رئيس لإندونيسيا عام ١٩٦٥.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة.

تفقد وفد الجامعة الصينية للعلوم اليوم الخميس مركز البحوث الزراعية للتعرف على إمكانيات المركز وبحث آفاق التعاون المستقبلي في البحوث التطبيقية، وذلك بعد اجتماع الوفد مع المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة لبحث سبل التعاون في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين لتأسيس المنازل بطريقة صحيحة تساعد على توفر في فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للمساعدة في انتهاء خطة تخفيف الأحمال.

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بإدارة عين شمس التعليمية، لاستعراض المنظومة الدراسية بالمدرسة، والوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة والمعلمين والطلاب.

نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، ما تردد علي بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

وجه الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، بزيادة أسرة الرعاية وتشغيل العيادات المسائية بمستشفى العلمين النموذجي.

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري متجه إلي الكويت، حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه، داخل وجبات شاورما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.