5 نصائح من الكهرباء لتأسيس المنازل بطريقة تساعد على ترشيد الاستهلاك

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين لتأسيس المنازل بطريقة صحيحة تساعد على توفر في فاتورة استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة الدولة للمساعدة في انتهاء خطة تخفيف الأحمال.

نصائح الكهرباء لتأسيس المنازل بطريقة تساعد على توفير الكهرباء

وتضمنت نصائح الشركة القابضة لكهرباء مصر للمواطنين للتوفير في فاتورة الكهرباء كالتالي:

عزل جميع النوافذ والحوائط والأسقف لتقليل تسرب الحرارة.

استخدام الزجاج الأبيض الشفاف للنوافذ، لأنه أكفأ في العزل.

اختيار دهانات عاكسة للحرارة للواجهة الخارجية لتقليل امتصاص أشعة الشمس.

قسم وحدات الإضاءة على أكثر من مفتاح كهرباء لتحكم أفضل في الاستهلاك.

اعتمد على اللمبات الموفرة للطاقة.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قدرة الشبكة القومية للكهرباء تتحمل توليد طاقة بمعدل 60 ألف ميجاوات.

قرارات وقف خطة العمل بخطة تخفيف الأحمال

وأكدت المصادر، أن قرارات وقف تخفيف الأحمال التي يصدرها مركز التحكم القومي للكهرباء بعدد من المحافظات بصورة يومية تأتي في إطار خطة الدولة لاختبار قوة تحمل الشبكة القومية لعدم قطع الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية.

أسباب صدور قرارات بوقف تخفيف الأحمال

وأضافت المصادر أن اختيار كفاءة الشبكة يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال المقرر لها الأسبوع الثالث من يوليو الجاري تزامنا مع زيادة كميات الوقود الواردة لمحطات تشغيل الكهرباء.

وأشارت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في مراحل تنفيذ تخفيف الأحمال بشكل كبير بعد دخول كميات الوقود التي تم توفيرها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.