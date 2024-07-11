قصة الرجل الغامض في مطار القاهرة، راكب يحاول تهريب مليون جنيه في سندوتشات شاورما (فيديو وصور)
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري متجه إلي الكويت، حاول تهريب مليون و253 ألف جنيه، داخل وجبات شاورما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.
ضبط مليون جنيه داخل شاورما بحوزة راكب في مطار القاهرة
وأفاد مصدر في مطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 615 والمتجهة إلي الكويت، اشتبهت سلطات المطار في راكب مصري يدعي أ.م.ص.ا، ويعمل بوظيفة حساسة، وأثناء تفتيش حقائبه عثرت سلطات المطار علي مبلغ مالي قدره مليون و253 ألف جنيه، أخفاها داخل وجبات شاورما لتضليل رجال الأمن.
وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الركاب.
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