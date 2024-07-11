بعد أزمة أحمد رفعت، حسام موافي: الضغط النفسي مرتبط بعلاقة الشخص بربنا (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن تأثير الضغوط النفسية على صحة الأشخاص وتسببها في الوفاة.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "ام بي سي مصر": "جملة فلان نام زعلان ماقامش من الزعل والحزن، دي أفلام عربي شوية، الضغط النفسي ممنوع طبعا ويموت لو الشخص مريض، يعني لو أنا مريض ضغط ممنوع اتعرض لضغط نفسي خالص، مريض شريان تاجي ممنوع اتعرض لضغط نفسي".

وتابع: "الضغط النفسي شيء مش مستحب خالص، وانا دايما اربط الضغط النفسي بعلاقة الشخص بربنا واللي مش قلبه مليان إيمان بيزعل بسهولة جدا وبينضغط، بنشوف الناس المتدينين هادية جدا وعمر بن الخطاب بعد الإسلام غيره قبل الإسلام، لأن الإيمان دخل قلبه، انصح كل واحد أيا كانت ديانته لازم يبقى قلبه مليان بربنا".

الدكتور حسام موافي، فيتو

حسام موافي يطالب بمنع التدخين في الأفلام

ولفت: "لازم ياخدوا قرار إن ميبقاش فيه ممثل بيدخن في أي عمل فني، لأن الممثل ده قدوة هيقلدوه، بقول ياريت ميبقاش فيه تدخين في الأفلام".



