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وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

وزير التعليم يتفقد
وزير التعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس
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قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بإدارة عين شمس التعليمية، لاستعراض المنظومة الدراسية بالمدرسة، والوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة والمعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفنى، وقيادات الوزارة، والأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة. 

وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

واستهل الوزير جولته بالمدرسة بتفقد الفصول وقاعات (التربية الموسيقية والمجال الصناعى والتربية الفنية والمعمل الزراعى)، مثنيا على المنتجات والأشكال الفنية  لأنشطة الطلاب، بالإضافة إلى تفقد معمل (الحاسب الآلى) والمكتبة ومبنى إقامة الطلاب والذى يضم غرف سكن الطلاب والمسجد والمطعم، حيث ناقش الوزير بعض الطلاب المتواجدين عن آراءهم وملاحظتهم عن المدرسة وأسلوب الدراسة والإقامة.

المدرسة تضم نخبة من الطلاب المتفوقين

كما استعرض الدكتور محمد عبد اللطيف مع الأستاذ عبدالله عبد المحسن مدير المدرسة معايير اختيار الطلاب والمعلمين، وعقد أيضا اجتماعا مع عدد من المعلمين والمشرفين بالمدرسة للتعرف على طبيعة الدراسة بالمدرسة ومتطلباتهم وأبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه جوانب المنظومة التعليمية بالمدرسة.


وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس تضم نخبة من الطلاب المتفوقين الذين تحرص الوزارة على رعايتهم ومدهم بكافة سبل الدعم، كما ثمن دور المعلمين في المدرسة وجهودهم المبذولة مع الطلاب.

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