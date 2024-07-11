تنسيق الدبلومات الفنية 2024، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2024، عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحله، وإعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2024.

تنسيق الدبلومات الفنية، المعاهد المتاحة للدبلومات 2024

- معهد فني صحي الإسكندرية.

- معهد فني صحي طنطا.

- معهد فنى صحي الزقازيق.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

- معهد فني تجاري سوهاج.

- المعاهد العليا للحاسبات والتكنولوجيا.

- المعهد الفنى الصحى بقنا جامعة جنوب الوادى.

- معهد الإسكندرية.

- معهد الزقازيق.

- معهد بني سويف.

- معهد سوهاج.

- معهد المنصورة.

- معهد طنطا

- معهد الإسماعيلية.

- معهد بني سويف.

- معهد فني تجاري المطرية.

- معهد فني تجاري الروضة.

- معهد فني تجاري قنا.

- معهد فني تجاري أسوان.

- معهد فنى تجارى دمنهور.

- معهد فني تجارى بورسعيد.

- معهد فني تجارى العريش.

- معهد فني تجارى اسيوط.

- معهد فنى تجارى المحلة.

- معهد فنى تجارى دمياط.

- معهد فنى تجارى المنصورة.

- معهد فنى تجارى شبرا.

- معهد فنى تجارى الاسكندرية.

- معهد فنى تجارى طنطا.

- معهد فنى تجارى الزقازيق.

- معهد فنى تجارى قويسنا.

كليات الدبلومات الفنية 2024



الكليات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كلية اقتصاد منزلي جامعة حلوان.

كلية تربية حلوان.

كلية التربية.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الاقتصاد المنزلي.

كليات الهندسة.

كليات الآثار.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2024 من خلال الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على النتيجة كاملة وبالدرجات لكل مادة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية 2024، من خلال إدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به من هنا

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيا

يمكن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني باتباع الخطوات التالية:



اختيار أيقونة "نتيجة الدبلومات الفنية".

إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على "استعلام" لعرض النتيجة.

واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وفى نظام ٥ سنوات حضر (٢١٥٧٧) طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر عدد ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر ٣٠١٥ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.